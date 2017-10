Morto nella notte il rocker americano Tom Petty, aveva 66 anni

Tom Petty, la nota rockstar americana leader degli Heartbreakers, è morto in nottata all'età di 66 anni per le conseguenze di un attacco cardiaco. Lo ha annunciato Carla Sacks, portavoce dell'Ucla Medical Center di Los Angeles. Già nella serata di lunedì si era diffusa la voce sul suo decesso, notizia poi smentita. Petty però era già in morte cerebrale e i medici avevano deciso coi familiari di non collegarlo a nessuna macchinario respiratorio.