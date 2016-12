2 aprile 2015 Morto Manoel de Oliveira, maestro del cinema portoghese Il regista si è spento a 106 anni. Era stato insignito con due Leoni d'oro e una Palma d'oro alla carriera Tweet google 0 Invia ad un amico

16:14 - E' morto all'età di 106 anni il regista portoghese Manoel de Oliveira. La notizia è stata diffusa dal sito internet del quotidiano portoghese "Diario de Noticias. Nel corso della sua lunghissima carriera, de Oliveira ha vinto due Leoni d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia (1985 e 2004), e una Palma d'oro, sempre alla carriera, a Cannes (2008).

Una carriera iniziata nel 1928 come attore per poi passare alla regia, prima di cortometraggi e quindi di lungometraggi, con una pausa tra gli anni 40 e 50 a causa della sua avversione al regime di Salazar. Scomparso il dittatore, de Oliveira tornò in Portogallo vivendo una stagione di grande fioritura creativa.



Nonostante il secolo di vita festeggiato da un po', de Oliveira ha lavorato fino all'ultimo, tanto che il suo ultimo film risale al 2014, "La chiesa del diavolo".