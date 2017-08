Morto John Heard, il papà di "Mamma ho perso l'aereo"

E' stato trovato senza vita in una camera d'albergo di Palo Alto, in California, l'attore John Heard . Recitò in moltissimi film degli Anni Ottanta e Novanta, tra i ruoli più celebri quello del papà ansioso di Macaulay Culkin in " Mamma ho perso l'aereo ". A riportare la notizia Tmz, secondo cui il corpo del 72enne sarebbe stato trovato dalla donna delle pulizie dell'hotel.

La polizia è stata chiamata per un'emergenza medica, ma purtroppo da subito non c'è stato niente da fare. Il medico legale sta indagando sulle cause della morte, per ora sconosciute. Un portavoce dell'attore ha riferito che Heard avrebbe dovuto sottoporsi a giorni a un "piccolo intervento alla schiena" al Stanford Medical Center e stava soggiornando in hotel nell'attesa del ricovero.



Oltre ai due film di "Mamma ho perso l'aereo", Heard aveva recitato anche in "Fuori orario" di Martin Scorsese, "Omicidio in diretta" di Brian De Palma, "Big" e "Risvegli" di Penny Marshall. In tv ha partecipato alla serie tv "I Soprano", "Prison Break" e "Csi: Miami". Lascia i tre figli avuti da due mogli diverse: Jack, dell'attrice Melissa Leo, Max e Annika avuti dalla sua seconda moglie Sharon