Morto il musicista Otis Clay

Otis Clay, icona della musica soul e blues di Chicago, è morto venerdì all'età 73 anni per un attacco cardiaco. Clay era nato nel 1942 a Waxhaw, in Mississippi, dove aveva iniziato a cantare musica gospel. Era arrivato sulla scena musicale di Chicago alla metà degli anni '50. Nel 2013 il suo nome è entrato nella Blues Hall of Fame a Memphis. Oltre alla musica, Clay era impegnato in diverse attività sociali.