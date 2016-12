Morto George Kennedy, attore da 200 film: dall'Oscar a "Una pallottola spuntata"

E' morto a 91 anni George Kennedy, star del piccolo e del grande schermo. L'attore era conosciuto per il suo ruolo nella fortunata serie televisiva "Dallas" e per quello del detenuto "Dragline" in "Nick Mano Fredda", che gli è valso un Premio Oscar come miglior attore non protagonista. Aveva debuttato sul grande schermo nel 1960 in "Spartacus" e lo ricordiamo nei panni del capitano Hocken nella saga "Una pallottola spuntata".