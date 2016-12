Morto Dean Jones, pilota di Herbie il 'Maggiolino tutto matto'

Il primo dei tanti ruoli di Jones per la Disney fu in "Fbi, Operazione gatto" (1965), con Hayley Mills, ma lungo la sua carriera partecipò a molti altri film per famiglie. Tra questi "Quattro bassotti per un danese", "Un papero da un milione di dollari" e "Quello strano cane di papà".



Tra gli ultimi lavori di Jones, nel 1996 anche un'esperienza in Italia: al fianco di Massimo Boldi e Christian De Sica in "A spasso nel tempo" di Carlo Vanzina.