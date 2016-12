Morto a 75 anni il comico e doppiatore Giorgio Ariani: era la voce di Ollio

Cinema e teatro in lutto per la morte di Giorgio Ariani , attore comico e doppiatore, volto noto della tv degli anni Ottanta e Novanta. Ariani, nato a Farrera nel 1941, si è spento all'età di 75 anni nell'ospedale di Empoli dopo una lunga malattia. Doppiatore di Oliver Hardy (prendendo il posto di Alberto Sordi), ha prestato la sua voce al personaggio di Ollio.

Pur essendo nato a Ferrara, Ariani si è sempre considerato fiorentino. Cominciò la sua carriera televisiva come doppiatore nel 1972 nel programma Rai "Gulp! I fumetti in TV". In seguito, nel 1976, approdò a "L'altra domenica" di Renzo Arbore.



Nel 1982 acquistò popolarità con le commedie farsesche "Il sommergibile più pazzo del mondo" e soprattutto con "Pierino la Peste alla riscossa", pellicola che Alvaro Vitali aveva rifiutato di interpretare.



I funerali saranno celebrati lunedì 7 marzo, alle ore 11, presso la chiesa di Sant'Andrea a Montespertoli.