Morto a 71 anni il regista e sceneggiatore Curtis Hanson

Hanson è morto per cause naturali ieri sera nella sua abitazione a Hollywood. Nativo di Reno in Nevada e cresciuto a Los Angeles, Hanson abbandonò la scuola per lavorare come fotografo, scrittore e redattore per riviste di cinema. "In un certo senso è stata quella la mia scuola di cinema", disse in un'intervista nel 2002. Iniziò a sceneggiare e dirigere nei prima anni '70. Ma il successo arrivò solo nel 1992 con 'La mano sula culla', con Rebecca De Mornay nei panni della tata in cerca di vendetta.