Morte di Paul Walker: giudice respinge ricorso contro Porsche

L'incidente stradale in cui nel 2013 morirono l'attore Paul Walker e l'amico Roger Rodas non è stato causato da problemi alla Porsche Carrera. Lo ha stabilito un giudice federale di Los Angeles che ha assolto la casa automobilistica da ogni responsabilità per la morte dell'attore protagonista della saga "The Fast and the Furious". Il giudice ha respinto il ricorso della vedova dell'amico di Walker presentato nel 2014 contro la casa tedesca.