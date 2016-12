Morta a Brescia dopo una breve malattia il soprano Daniela Dessì

Il soprano Daniela Dessì, nata a Genova ma residente sul lago di Garda, è morta a Brescia all'età di 59 anni. A darne notizia il compagno, il tenore Fabio Armiliato: "Una malattia breve, terribile e incomprensibile me l'ha portata via - ha detto -. Se n'è andata la più grande cantante lirica degli ultimi 20 anni". Tante le sue interpretazioni e le collaborazioni con i più grandi teatri, dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York.