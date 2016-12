Morrissey, rivelazione shock: "Mi hanno operato di cancro"

Il mondo del pop è in ansia per le condizioni di salute di Morrissey. L'ex leader degli Smiths, in una intervista al quotidiano spagnolo "El Mundo", ha infatti rivelato di essersi sottoposto a numerose cure per un cancro. "Mi hanno già rimosso quattro volte dei tessuti tumorali" ha spiegato il cantante che ha poi commentato: "Se devo morire morirò, se non devo non morirò. Per adesso mi sento bene". Morrissey sarà in tour in Italia dal 13 al 22 ottobre.

L'anno scorso Morrissey aveva cancellato 22 show del tour europeo, mentre all'inizio di quest'anno era stato costretto ad annullare alcune date del suo tour americano per svariati problemi di salute, mai definiti. Adesso ha deciso di rivelare il vero motivo di quegli stop forzati, anche se non ha specificato di che tipo di cancro si sia trattato.



"Sono consapevole che in alcune foto recenti non appaio proprio in salute - ha spiegato -, ma questo è quello che fa la malattia. D'altro canto non mi preoccupo troppo. Mi riposerò una volta che sarò morto". Per adesso continua con i concerti in promozione al suo ultimo album "World Peace Is None Of Your Business", anche se in ogni caso vede la sua carriera prossima alla fine. "Ho un'età in cui non dovrei più fare musica - ha spiegato -, molti compositori di musica classica sono morti a 34 anni e io sono ancora qui e qualcuno non sa cosa fare di me".



Il prossimo pensiero sembra essere quello del romanzo che sta scrivendo. "Sta procedendo bene ma sarebbe presuntuoso parlare di qualcosa che non è ancora finita - dice -. Probabilmente verrà pubblicato l'anno prossimo e se sarò fortunato potrò smettere di cantare per sempre, il che farebbe felice molte persone".