Morricone querela i Subsonica, rei di averlo accusato di plagio

La curiosità intorno al film di Tarantino, "The Hateful Eight" , cresce anche grazie a una polemica. Il caso è montato dopo un post su Facebook dei Subsonica sulla somiglianza tra le prime quattro note orchestrali della colonna sonora di Morricone e l'attacco del loro "Tutti i Miei Sbagli" . Il legale del Maestro annuncia "urgenti azioni legali" dichiarando che: "Non v'è tra le due composizioni alcuna somiglianza o colleganza ispirativa".

Il Maestro, anche se accusato bonariamente dalla band torinese, non ha gradito neanche un po'. "Il brano composto dal Maestro Ennio Morricone, inserito nella colonna musicale del film Hateful Eight, premiata con il Golden Globe ed in corsa per l'Oscar, non ha nulla a che vedere con la canzone Tutti i miei sbagli interpretata dai Subsonica", è quanto ha dichiarato il legale Giorgio Assumma, che ha aggiunto: "Peraltro quattro note non costituiscono neppure una unita' creativa idonea a ricevere una seppur minima considerazione artistica e legale".



Intanto sui social i fan hanno sdrammatizzato l'incidente diplomatico ricordando alla propria band del cuore che l'anno di composizione delle musiche di "Hateful Eight" è il 1982. Si tratta infatti di tracce non utilizzate nel capolavoro horror "La Cosa" di John Carpenter e il cui lavoro è stato completato per Tarantino.