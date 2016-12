24 aprile 2015 Morgan insulta due poliziotti che arrestano un pusher sotto casa: condannato I fatti risalgono a 4 anni, il Tribunale di Monza ha inflitto al cantante tre mesi di reclusione con sospensione della pena Tweet google 0 Invia ad un amico

09:21 - Mentre sotto casa sua la polizia arrestava uno spacciatore sudamericano, Morgan inveiva contro gli agenti. L'episodio risale a 4 anni fa e Marco Castoldi, dopo il rinvio a giudizio con l'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale, è stato condannato a tre mesi di reclusione con sospensione della pena. Per i due agenti ingiuriati il Tribunale di Monza ha stabilito anche il pagamento da parte del cantautore di un risarcimento di 2 mila euro a testa.

"Avete rotto i c..., state sempre sotto casa mia, andate ad arrestare i trafficanti, che qui trovate poca roba" sono le parole che il giudice di "X Factor" avrebbe pronunciato contro gli agenti in borghese. Poi, sempre secondo il racconto dei poliziotti, "Morgan si è messo davanti alla nostra auto di servizio e ha cominciato ad inveire contro di noi". L'uruguaiano 35enne era stato trovato con tre grammi di cocaina, ma in seguito è stato assolto.