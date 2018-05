Oltre alle otto donne, altrettante hanno confermato alla CNN di aver assistito a casi di molestie compiute da Freeman, senza averli subiti di persona. Le accuse contro di lui si riferiscono in tutti i casi a episodi di molestie avvenuti in pubblico, in presenza di testimoni e in alcuni casi anche di telecamere.



Tra le testimonianze, un'assistente di produzione di "Insospettabili sospetti" ha raccontato che l'attore l'aveva sottoposta a quotidiani commenti sul suo aspetto, oltre a massaggi non richiesti e palpeggiamenti, e una volta provò anche a sollevarle la gonna. Poi il co-protagonista Alan Arkin gli disse di smetterla e lui rimase turbato. Una donna della produzione di "Now You See Me" ha rivelato invece che Freeman importunò lei e altre colleghe con commenti non graditi rivolti ai loro aspetti fisici.



La star si è prontamente scusata: "Mi scuso con chiunque si sia sentito non a proprio agio o non rispettato, questo non è mai stato il mio intento", ha detto Freeman, aggiungendo che "chiunque mi conosca o abbia lavorato con me sa che non sono una persona che offenderebbe intenzionalmente ne' farebbe consapevolmente sentire qualcuno non a proprio agio".



Morgan Freeman è da tempo una delle personalità più influenti della comunità afroamericana. oltre a essere attore prolifico, ha vinto un Oscar come Miglior attore non protagonista per "Million Dollar Baby" ed è stato candidato altre quattro volte per alcune delle sue interpretazioni più famose in film come "A spasso con Daisy, "Le ali della libertà", "Invictus".