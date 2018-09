Morgan annuncia un inedito rivoluzionario e non commenta su Asia Argento: "Rispetto per chi ho amato"

Quello che Morgan diffonderà sul suo sito subito dopo la fine del "Tenco" non sarà il classico singolo, ma un progetto davvero particolare e innovatico, un brano a più voci di natura "modulare". "L'ho fatta cantare ai cantautori che conosco, senza passare dai manager. E' gratis e tu scegli chi la canta, o se vuoi far cantare il ritornello a uno e la strofa a un altro", spiega lui. Tra i 40 cantautori coinvolti Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, Eugenio Finardi, Gino Paoli, Enrico Ruggeri, Alice, Sergio Cammariere, Alex Britti, Daniele Silvestri, Niccolo' Fabi, Giuliano Sangiorgi, Federico Zampaglione, Giancarlo Onorato e Calcutta.



Morgan ha inoltre annunciato l'intenzione di distribuire contenuti audio-video incisi negli ultimi 15 anni attraverso un servizio di sottoscrizione ospitato dal suo dominio web: "Non faccio più dischi o libri, ogni giorno ti do un prodotto diverso della mia creatività", dice Morgan. Tra le opere mai pubblicate che dovrebbero uscire così, i sei album del progetto 'MS': Musica Sociale, Musica Sentimentale, Musica da Stadio, Musica Straniera, Musica Scritta, Musica Sinfonica, ai quali si aggiunge la canzone sperimentale Musica Scientifica, per il quale ha detto di essersi consultato con l'esperto di intelligenza artificiale Douglas Hofstadter.



Allontanata ogni ipotesi di ritorno a X Factor: "Non mi è arrivata una proposta, ma soprattutto non l'ho fatta io. Lungi da me, dopo quello che è successo. Nelle prime due edizioni in Rai il livello era molto diverso, si lavorava bene musicalmente: ho fatto cantare Ciampi, Endrigo, Fossati, Pink Floyd, Bowie, Beatles, Bob Dylan, Ultravox. Cosa fanno oggi? Fanno i successini del momento, senza manco sentire se son belli o brutti. Io andavo rimosso: il pubblico mi voleva, i miei cantanti vincevano e vendevano dischi. Hanno dovuto dire che mi drogavo, hanno dovuto farmi sputtanare da tutti. Mi sento vittima di un potere". E sull'esclusione di Asia Argento? "Non vorrei commentare, perché sono affari suoi, perché c'è in mezzo il fatto genitoriale e poi perché quando sei stato coinvolto sentimentalmente devi mostrare rispetto".