Moreno non si ferma: "Presto nuovi brani"

15:45 - Moreno sta lavorando a nuove canzoni, anche se ancora non sa se faranno parte di un album o se le inserirà in "Incredibile". Tgcom24 ha incontrato il rapper consacrato ad "Amici" in Piazza Duomo a Milano al lancio del gioco di ballo Just Dance 2015: "Per il mio compleanno (il 27 novembre, ndr) regalerò ai miei fan tantissime sorprese", racconta.

Piazza Duomo si è infatti è trasformata in una grande pista da ballo in occasione della Just Dance 2015 Live Exhibition con cui il giovane rapper italiano ha celebrato Just Dance 2015, il gioco di ballo più venduto al mondo. Centinaia di just dancers provenienti da tutta Italia hanno ballato al ritmo delle canzoni di Moreno, che si è esibito dalla terrazza del Mondadori Megastore, per celebrare il gioco di ballo di Ubisoft.



Come nasce la collaborazione con Just Dance?

E' un gioco per tutti, quindi mi piaceva come progetto. Magari questa collaborazione nel tempo si può trasformare anche in qualcosa di musicale. E' legato al genere che mi appartiene molto, adoro Pharrell Williams.



Stai lavorando al nuovo album?

Sto ancora lavorando a 'Incredibile'. Ma ci sono anche brani nuovi, che non so ancora se faranno parte di un nuovo album. Ci saranno delle belle sorprese, le svelerò a breve, in vista del mio compleanno... Sarà un regalo ai miei fan...



In "Incredibile" ci sono tante collaborazioni, stai pensando ad altre?

Ci sono tantissimi artisti che stimo, mi piacerebbe lavorare con tanti, ma già sei collaborazioni in 'Incredibile', tra rapper e cantanti, direi che bastano...



Sei reduce dall'esperienza in tv come coach ad "Amici", come è stato passare dall'altra parte?

La tv mi ha lanciato ma è anche un altro campo, diciamo che ho preso le misure. Ho cercato di farlo al meglio delle mie possibilità. Sono giovane non potevo vantare una prestigiosa carriera e ho cercato di trasmettere la mia determinazione... Da coach, nonostante sulla carta ad esempio con Miguel Bosè non c'era proprio gara, come squadra sono riuscito a vincere. E' stata una bella soddisfazione.



Cosa consigli ai giovani?

Di essere determinati, di inseguire i sogni e ricordarsi sempre che la vita vera rimane al di fuori dalla tv.



Che rapporto hai con i social?

A volte può essere un'arma a doppio taglio, ma interagisco personalmente, mi piace questo rapporto con i fan, ad Amici rispondevo a tutti... dopo il boom è più difficile, ma adesso che sono più tranquillo sto recuperando...