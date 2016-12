Morandi-Baglioni, i "Capitani Coraggiosi" ora vanno in tour in tutta Italia

Dopo il clamoroso successo dei dodici eventi di settembre, nell' Arena Centrale del Foro Italico di Roma e delle due trionfali serate in diretta tv del 6 e 7 ottobre, i " Capitani Coraggiosi ", Claudio Baglioni e Gianni Morandi , partono, per la prima volta insieme in tour , da febbraio, con un giro esclusivo che comprende Padova, Milano, Firenze, Napoli, Roma, Acireale, Eboli, Torino e Bologna.

Una serie di nuovi concerti, per tre ore di musica dal vivo e 50 titoli del repertorio italiano degli ultimi cinquant'anni, eseguiti con un supergruppo di polistrumentisti, in uno spazio scenico innovato e spettacolare nei grandi spazi delle arene indoor delle 9 città italiane. Questo nuovo viaggio delle due colonne della nostra musica è preceduto dalla diffusione del brano "Se perdo anche te" tratto dall'esibizione live di Roma e già in in rotazione radio.



Le vendite al pubblico inizieranno mercoledì 11 novembre alle ore 15 online su ticketone. I biglietti saranno disponibili presso i punti vendita dalle ore 11 di sabato 14 novembre. Data l'eccezionalità degli eventi in programma, l'Organizzazione ha previsto una vendita dedicata ai soli membri di entrambi i fan club, che permetterà di acquistare i migliori posti di Platea per ogni data in programma - non disponibili al pubblico sino alle ore 15.01 di giovedì 12 novembre 2015.



LE DATE DEL TOUR

PADOVA - 19 febbraio, Arena Spettacoli Padova Fiere

MILANO – 23 febbraio, Mediolanum Forum

FIRENZE – 27 febbraio, Nelson Mandela Forum

NAPOLI – 2 marzo, PalaPartenope

ROMA – 7 marzo, PalaLottomatica

ACIREALE – 11 marzo, Palasport

EBOLI – 14 marzo, PalaSele

TORINO – 18 marzo, Pala Alpitour

BOLOGNA – 22 marzo, Unipol Arena