Moody, "Fragile" è un nuovo inizio

Si intitola "Fragile" il brano che rappresenta un nuovo inizio per i Moody. Realizzata in featuring con Smokelab, la canzone anticipa il terzo album del gruppo in uscita a maggio. Il video realizzato da Gabriele Buttafuoco, e che Tgcom24 vi presenta in anteprima, vede protagonista l'attrice Francesca Calabrese, grande amica della band e già presente che aveva già partecipato come protagonista nel video del 2012 "Anidride Carbonica".