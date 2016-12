Monty Python, Terry Gilliam smentisce la sua morte su Facebook

18:47 - Brillante lo è sempre stato e continua ad esserlo anche dalla tomba. Non ha resistito Terry Gilliam, ex membro dei Monty Python, dato per morto da Variety e con humor britannico si è rivolto ai fan allarmati: "Mi scuso per essere morto" ha scritto in un post su Facebook accompagnato da una ironica vignetta. L'ex comico, 74 anni, è vivo e vegeto e in questi giorni si trova a Venezia per la Mostra del Cinema.

Ecco cosa si legge sulla pagina ufficiale di Terry Gilliam: "Mi scuso per essere morto in particolare con coloro che hanno già acquistato i biglietti per i prossimi incontri, ma Variety ha annunciato la mia dipartita. Non credete alla loro smentita e alle loro scuse!", accompagnata da una vignetta che lo ritrae sul letto di morte, vegliato da una anziana con in mano un cartello. "Aveva solo 30 anni - si legge sul messaggio -. Le pessime recensioni di Variety lo hanno invecchiato".