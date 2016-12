Monica Guerritore e Giovanni Nuti omaggiano Alda Merini

14:05 - Al via il 9 ottobre al Teatro Vittoria di Roma "...Mentre rubavo la vita...!" il concerto spettacolo dedicato ai versi di Alda Merini e interpretato da Monica Guertitore e Giovanni Nuti. "La sua poesia è libera, fatta di contraddizioni umane, il suo parlare del corpo, il suo vagheggiare amori impossibili e sensuali, concreta e visionaria, tra dannazione e una felicità davanti alla fatica di vivere", dice la Guerritore.

Giovanni Nuti, che con la Merini ha collaborato strettamente per 16 anni e la poetessa lo definiva un "matrimonio artistico", è rimasto colpito dalla voce calda, avvolgente, un po' da contralto della Guerritore durante uno spettacolo su Judy Garland. Così l'attrice è stata coinvolta nel progetto. Il cantautore toscano dal 1994 dedica quasi tutto il suo percorso artistico alla Merini, realizzando vari spettacoli che li hanno visti protagonisti insieme in palcoscenico con la pubblicazione di quattro cd, compreso "Milva canta Merini" del 2004.



"Ero in libreria, lessi la poesia 'I sandali' e rimasi folgorato, sentendo la necessità di tornare a casa per musicare quei versi", racconta oggi, ricordando quando cercò la Merini per farglieli ascoltare e lei gli disse, come ha ripetuto tante volte, "le tue note è come le avessi già sentite", senza correggergliele mai, lei che era anche una pianista.



I due sono accompagnati da una band di sei elementi composta da Stefano Cisotto, (direzione musicale e tastiere), Massimo Ciaccio (basso), Daniele Ferretti (pianoforte), Massimo Germini (chitarra), Sergio Pescara (batteria) e Simone Rossetti Bazzaro (violino).



Dopo Roma appuntamento a Milano (24/10 -2/11), a Genova (4/11), a Rimini (9/11) e il 30 novembre a Lugano.