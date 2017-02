Monica Bellucci: "Sono una mangiatrice di vita, ma non cerco più lo scontro col diavolo"

"Da ragazzi siamo divorati dalle paure. Quando sei adulta devi fare i conti con la realtà e comincia il 'vediamo chi sei veramente". E proprio in questa fase della sua vita che si trova Monica Bellucci adesso. Più pacata, più riflessiva, professionalmente e sentimentalmente. "Quando ero giovane cercavo storie maledette, lo scontro col diavolo, la sfida, il pericolo - dichiara l'attrice a F - In realtà cercavo attraverso gli altri il diavolo che è in me, le mie parti sconosciute. È interessante ma alla fine diventa sterile".



Adesso l'attrice, afferma di cercare in una relazione soprattutto "la gentilezza... e la signorilità dell'animo"... La Bellucci, che vedremo nel cast del nuovo capitolo di Twin Peaks, e che negli ultimi anni ha recitato anche per Kusturica, è stata Bond Girl, protagonista di un film di Alice Rohrwacher e nel cast di “Mozart in the Jungle”, afferma inoltre: "Quando sei giovane, c'è un impulso sessuale fortissimo legato alla riproduzione. La cosa bella è che oggi non sono più schiava dell'impulso. È la testa che controlla il corpo". Pronta a ripartire proprio da qui.