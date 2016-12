Monica Bellucci sirena nuda su Paris Match

I magazine francesi puntano sulle star italiane. Dopo che Le Monde aveva scandalizzato con un servizio su Rocco Siffredi, Paris Match si butta sull'erotismo più raffinato di Monica Bellucci . L'attrice si mette letteralmente a nudo, e oltre a un'immagine sensuale in cui appare nuda nell'acqua, confida il suo rapporto con il sesso alla soglia dei 52 anni. Il servizio arriva alla vigilia della presentazione del film di Emir Kusturica a Venezia 73 , in cui è protagonista.

"Il desiderio non si estingue invecchiando", ha confessato l'attrice, "quando si è giovani si ha un desiderio ormonale primario. Ognuno è mosso dagli impulsi. Con il tempo forse il sesso diventa più riflessivo, ma il piacere è altrettanto forte. Quando la sensualità e la sessualità si mescolano con l’amore è l’apoteosi ed è bellissimo. Oggi, ho difficoltà a fare sesso senza provare amore". A proposito di uomini, ha rivelato: "C’è qualcosa di erotico negli uomini con più esperienza"



L'attrice ha poi parlato del film "On the Road Lattea" che arriva in concorso sul Lido venerdì 9 settembre. "E' una bella storia d'amore ambientata durante la guerra dei Balcani, tra il 1990 e il 1994. Sono due persone che hanno perso tutto e non hanno più nulla da perdere".