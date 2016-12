Monica Bellucci: "E chi l'ha detto che sono single?"

"E chi l'ha detto che sono single ?". Alla domanda su come sia la sua vita dopo la separazione dall'ormai ex marito e padre dei suoi figli Vincent Cassel , Monica Bellucci spiazza tutti. Intervistata da " GQ Italia " che le dedica la copertina, la bellissima attrice che da poco ha compiuto 50 anni parla di amore e del nuovo film di James Bond in cui sarà la bond-girl, bisex, Lucia Sciarra.

"Ho voglia di assaporare la vita - racconta l'attrice - mi piace ancora molto mangiare, bere e fare l'amore: questa per me è la bellezza, il resto sono solo dettagli che ognuno aggiusta come vuole. Dimagrisci, ingrassi, mezza ruga: tutte stupidaggini!".



Monica parla anche della fine della storia d'amore con Cassel: "Quando ci si lascia non è mai colpa di una sola cosa o di una sola persona. C'è qualcosa che si interrompe, che non esiste più. E' un cammino diverso che gli individui intraprendono e che porta a prendere decisioni a volte dolorose e traumatiche, per continuare a crescere...". Sull'ultimo film, "Spectre", confessa che si è "divertita molto, ho preso tutto come un gioco: il più bel gioco che un'attrice e una donna possa fare a cinquant'anni". E sempre sul suo personaggio anticipa: "Adoro le femmine: da sempre mi ispirano più degli uomini".