Monica Bellucci come una Madonna... all'asta

Una Madonna col velo in testa e un bambino tra le braccia. Lo scatto, leggermente seppiato, starebbe benissimo in una galleria di dipinti del Seicento. La protagonista però non appartiene al passato. Si tratta di Monica Bellucci. La splendida attrice, 52 anni, ex moglie di Vincent Cassel, ha accettato di farsi ritrarre dal fotografo iraniano Ali Mahdavi in questa immagine "sacra" per uno scopo benefico,una un'asta charity che si è tenuta il 21 novembre.

L'immagine è stata realizzata per la 21esima edizione dell’asta charity Les Sapins des Créateurs, un’associazione francese che convoca ogni anno talenti del mondo della moda, del design e dell’architettura per beneficenza, Lo scatto, che Monica Bellucci, prossimamente al cinema con “On The Milky road”, ha postato su Instagram, ha raccolto in pochi minuti migliaia di like. Si spera che lo stesso successo si sia registrato con le offerte ottenute all'asta. I fondi sono destinati all‘Avec Fund Cancer Research. Ali Mahdavi è famoso per i suoi scatti spesso provocatori e per aver ritratto star del calibro di Naomi Watts e Marilyn Manson.