Monica Bellucci: "Bond girl a 50 anni? Sono ancora femmina"

Bond girl a 50 anni. E' stata una sorpresa anche per Monica Bellucci che non si sbilancia sul ruolo nella nuova pellicola " Spectre " ma a " Vanity Fair " racconta che è "rimasta stupita e piacevolmente sorpresa di avere avuto questa offerta ora, a questa età". L'attrice parla anche della sua vita privata: "Sono single ma non significa che sono sola, mi sento ancora femmina".

"Non posso dire molto sul mio ruolo - racconta l'attrice - C'è massima segretezza intorno a Bond. Il mio è il personaggio di Lucia, un'italiana nel film, gireremo anche molte scene in Italia. Io inizio a lavorare a gennaio. Il ruolo me lo ha proposto qualche mese fa lo stesso Sam Mendes, invitandomi a pranzo a Londra. Una volta, anni fa, c'ero anche andata vicino. Ma io faccio tutto molto lentamente. Prima figlia a 40, seconda figlia a 45. Si vede che era destino un Bond a 50".



Da poco ha festeggiato infatti i suoi primi cinquant'anni: "Ho dato una cena a casa, con pochi amici. Non sono mai stata un tipo da feste piene di gente". Monica, dopo al fine del matrimonio con Vincent Cassel è single: "Anche se non significa sola. Sono uscita da una relazione durata diciotto anni, in questi mesi ho ritrovato me stessa e adesso mi confronto con una nuova libertà di cui disporre ma di cui non intendo parlare in pubblico".