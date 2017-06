Monica Bellucci, bellezza senza confini: la sua sensualità conquista anche i cinesi

Monica Bellucci, nonostante i 52 anni, mostra di essere ancora icona di bellezza e sensualità. L'attrice umbra ha postato su Instagram uno scatto in bianco e nero in cui appare in lingerie, tra pizzo nero e reggicalze, realizzato dal fotografo Gilles Marie Zimmermann per il numero di maggio dell'edizione cinese di "Esquire": sguardo basso, posa disinvolta e curve mozzafiato che vengono esaltate in un gioco di luce e ombra.