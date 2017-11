Monica Bellucci, bacio a fior di labbra con Tornatore: "E' il mio regista"

"Sono veramente commossa ed emozionata nel ricevere premio dedicato a un'icona italiana e internazionale. E in più lo ricevo della mani del mio regista, Giuseppe Tornatore . Per me quello con lui è stato uno degli incontri più importanti". Con queste parole Monica Bellucci ha ritirato il premio Virna Lisi, consegnatole dal cineasta con cui si è scambiata un tenero bacio sulle labbra .

La diva si è così schierata in difesa del regista italiano, al centro dello scandalo dopo le accuse di Miriana Trevisan. "Malena è stato un grande successo che mi ha aperto tantissime porte. (Quello con Tornatore ndr.) è stato un incontro umano bellissimo, c'è un'amicizia ventennale che ci lega. Ho grande rispetto per questo grande regista e la sua famiglia" ha continuato la Bellucci.



"Virna Lisi è sempre stata un mio mito fin da ragazzino. Ho avuto l'opportunità di conoscerla ma non di lavorare con lei e questo mi dispiace. Era una donna elegantissima e molto spiritosa" ha dichiarato Tornatore. Inoltre "per me è obbligatorio essere qua visto che con Monica è nato un incontro bellissimo della mia vita professionale e un'amicizia, ci sentiamo sempre".



"La fondazione Virna Lisi porta avanti i valori di mamma, l'unione fra professionalità, serietà, impegno, lavoro unito all'estro, genio dell'artista - ha ricordato Corrado Pesci, figlio dell'attrice - Monica è la massima espressione di un'attrice che ha successo all'estero, molto apprezzata dagli italiani, ma anche riconosciuta nel mondo".