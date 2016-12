Momo Said & The Shockolates, 47 anni dopo sui luoghi di Jimi Hendrix

La leggenda narra che, in un pomeriggio di settembre assolato, la leggenda del rock Jimi Hendrix compose una delle sue canzoni più celebri, " Castle Made Of Sand ", di fronte alle rovine della torre dell'orologio di Borj El-Berod, l'ex fortezza sull'acqua a sud della città di Essaouira, in Marocco. Ora, a 45 anni esatti dalla morte del grande Jimi, Momo Said ha girato nello stesso punto il video della sua cover del brano.

Proprio durante una pausa del mini-tour in Marocco con la sua band, i The Shockolates, ha deciso di fare una tappa di fronte alle medesime rovine per eseguire un'omaggio all'istrione del rock.



Questo film, ripreso interamente dal vivo e diretto dal regista Lorenzo Bassano, raccontano la poesia del luogo e come in 47 anni, le cose non sono poi cambiate di molto, specie seduti davanti a un Thè verde. Momo Said commenta "Abbiamo accarezzato l'idea che la leggenda nata intorno alla canzone fosse vera, poi, che la canzone fosse stata scritta un paio di anni prima, è solo un'inconveniente minore". Il video, concesso da Soundchess.tv, viene presentato da Tgcom24 in anteprima.