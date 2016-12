Momix, a Milano per festeggiare 35 anni di numeri spettacolari

Tornano a Milano, dal 10 al 28 giugno, i Momix di Moses Pendleton. Ma per la compagnia americana questo non è un appuntamento come gli altri. La prima mondiale dello spettacolo "W Momix Forever" è un modo concreto di festeggiare i 35 anni dal debutto della compagnia, avvenuto nel giugno del 1980 proprio al teatro Nazionale di Milano. Lo spettacolo proporrà un'antologia delle migliori coreografie del gruppo più due creazioni inedite.