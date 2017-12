13 dicembre 2017 10:16 Molestie, lo sfogo di Asia Argento: "Su di me sono state scritte cose ignobili" Scontro in tv con il direttore di Libero e con Vladimir Luxuria, che avevano preso le distanze dalla sua denuncia

"Su di me sono state scritte cose ignobili". Asia Argento si sfoga in tv dopo lo scandalo Weinstein che l'ha vista in prima linea contro l'ex boss della Miramax accusato di stupro. Ospite di Cartabianca, l'attrice si è scontrata con Pietro Senaldi, direttore di Libero, e con Vladimir Luxuria, che avevano preso le distanze, con toni più o meno forti, dalla sua denuncia.

Lo scontro con Libero - "Mi chiederete scusa stasera, ci avete ripensato?", ha incalzato l'attrice e regista. "Non siamo qui per chiedere scusa", ha replicato il direttore di Libero, che alla vicenda ha dedicato un editoriale di Renato Farina intitolato "Prima la danno via poi piangono e fingono di pentirsi". "Era un titolo forte per dare un messaggio forte: non è vero che non si possa dire di no", ha detto Senaldi. In situazioni del genere "non ti viene chiesto se vuoi o non vuoi: gli ho detto mille volte di no, ma lui non si è fermato", ha replicato con forza Asia Argento.



"Mi è mancata la solidarietà delle mie colleghe in Italia" - "Non ho elaborato ancora questo trauma: non mi aspettavo di essere definita prostituta dopo essere stata violentata", ha sottolineato. L'attrice ha parlato del "processo irreversibile" che si è messo in moto dopo le denunce di tante donne. In Italia, però, questo è successo "molto meno, e questo mi dispiace, mi è mancata la solidarietà delle mie colleghe, e solo in Italia sono stata colpita da insulti".

