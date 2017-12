Molestie in Usa: 9 donne accusano drammaturgo Israel Horovitz

Fondatore della Gloucester Stage Company a Gloucester, Massachusetts, che ha diretto per 28 anni, Horovitz è autore pluripremiato di oltre 70 opere, comprese "The Indian Wants the Bronx" (con Al Pacino nel 1968), "Park Your Car in Harvard Yard" (a Broadway nel 1991) e "Out of the Mouths of Babes", rappresentato a Broadway sino all'anno scorso. E' anche co-direttore della Compagnia Horovitz-Paciotto, una compagnia teatrale italiana che produce solo opere di Horovitz.