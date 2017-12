Molestie, Dustin Hoffman accusato da altre due donne

Due nuove accuse di molestie sessuali per Dustin Hoffman. La prima arriva da Cori Thomas, all'epoca dei fatti 16enne, compagna di classe della sorella dell'attore che invitò le due ragazze nella sua stanza d'albergo di New York per una cena. Quando la sorella andò via, Hoffman, con la scusa di una doccia, rimase nudo. Un'altra donna, Melissa Kester, ha raccontato che, in sala di registrazione, l'attore le prese una mano e se la infilò nei pantaloni.