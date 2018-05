Molestie a Hollywood, la moglie di Weinstein rompe il silenzio: "Non sapevo nulla"

"Mi girava la testa. Tutto era reso più difficile, la vicenda raccontata in uno dei primi articoli su Harvey risaliva a un periodo in cui ancora non ci frequentavamo quindi non ero in grado di giudicare. Poi però le denunce si sono moltiplicate e ho capito che non si era trattato di un solo episodio" ha detto la donna.



La Chapman, 42 anni, al momento sta affrontando le pratiche di divorzio, dopo dieci anni di matrimonio con Weinstein. Lo stress legato alla separazione e allo scandalo molestie le sta facendo vivere momenti di particolare difficoltà, tanto da essersi affidata all'aiuto di uno psicologo.



"Non l'ho fatto subito perchè ero troppo scioccata", ha raccontato. "Ci sono momenti in cui piango per i miei figli (India e Dashiell, entrambi avuti da Weinstein - ndr). Come saranno le loro vite adesso? Cosa dirà loro la gente? Loro vogliono bene a loro padre", ha aggiunto. "Non voglio essere vista come una vittima perchè non penso di esserlo. Sono una donna in una situazione orrenda, ma non unica", il grido disperato della Champan.



"Ho avuto quello che pensavo fosse un matrimonio molto felice, ho amato la mia vita. Weinstein è stato un partner meraviglioso" ha poi concluso nell'intervista, ripresa anche dalla Bbc.