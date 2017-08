Moderat, il trio berlinese fa ballare Roma

Si preannuncia una serata molto calda quella di venerdì 14 luglio a Roma: l' Ex Dogana ospita infatti i Moderat , che torneranno in Italia a settembre per l’Home festival di Treviso. Il trio composto da Gernot Bronsert, Sebastian Szary (aka Modeselektor) e Sascha Ring (aka Apparat) ha rivoluzionato il mondo dell’elettronica portando un genere più adatto ai cultori della club culture a un vasto pubblico, non per forza affezionato al genere.

La loro popolarità non è frutto del caso ma delle referenze tecniche individuali e della complicità perfetta con cui le sonorità più techno e algide dei Modeselektor si combinano a quelle più armoniche e melodiche di Apparat. Per Sazry i Moderat sono come un film con un’incredibile colonna sonora ovviamente.



È sin dall’inizio che i Moderat assemblano immagine musicale a immagine reale, ma il terzo e ultimo album in particolare crea un sound dinamico e profondo evocato anche da testi come "the calming scent of lavender fills the air" o "burning bridges light my way". Forse è per questo che "New error", pezzo presente nel loro primo eponimo, è stata la colonna sonora perfetta di "Lawrence anyways" una delle pellicole contemporanee più belle di sempre, in cui la fotografia è curata in ogni minimo particolare dal regista Xavier Dolan.



Venerdì sera con i Moderat ci sarà anche Ellen Alien a dare il là alle danze lisergiche nel complesso industriale della Capitale.