Mnai's, l'hip hop dance come manifesto dell'integrazione

00:56 - Integrazione e hip hop. Sono queste le parole chiave di "Around" spettacolo di danza, che approda al Teatro Nazionale di Milano, l'8, l'11 e il 12 aprile. Protagonista la crew degli Mnai's, 7 ballerini e 3 ballerine che mischiano tecniche e linguaggi espressivi, dalla street dance alla danza classica e contemporanea per esorcizzare la “paura del diverso” ed esaltare la cultura della conoscenza.

Protagonista dello spettacolo infatti una valigia che, smarrita in aeroporto, viene rimbalzata in ogni angolo del mondo. Nel suo girovagare incontra culture diverse, razze, costumi, vizi e virtù di paesi e persone. Metafora dell’integrazione, il suo viaggio è a tratti gioioso e doloroso, spesso ironico, sempre spettacolare, ma è un percorso che arricchisce alimentando il concetto di multirazzialità e di valorizzazione delle diversità. Concetto che la stessa compagnia di danza esprime e sperimenta attraverso stili diversi dall'hip hop appunto alla breakdance, passando per la danza classica, la modern e la jazz dance, le acrobazie e le contaminazioni orientali.



E multirazziali sono gli stessi ballerini della Mnai's, la Crew italiana di street dance, tra le più innovative ed eterogenee del mondo. I 10 danzatori infatti, sebbene italiani hanno quasi tutti origini diverse, dal Marocco alla Nigeria fino alla Cina. Dopo Milano Around sarà il 18 aprile ad Assisi al Teatro Lyric, il 20/22 aprile al Brancaccio di Roma e il 24/26 aprile a Napoli al Teatro Bellini.