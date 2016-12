Misty Upham, trovata morta l'attrice scomparsa

09:16 - La polizia di Seattle ha trovato il cadavere di una donna che potrebbe essere l'attrice Misty Upham, interprete di film come 'I segreti di Osage County' e 'Django Unchained'. Il corpo è stato rinvenuto lungo un fiume da un parente che ha partecipato alle ricerche della donna, di cui non si avevano notizie dal 6 ottobre scorso. La Upham era bipolare e soffriva di depressione.

Il cadavere non è stato ancora identificato, ma una borsa con dentro la carta d'identità della Upham e' stata trovata vicino al corpo. Il portavoce della polizia Steve Stocker in un comunicato ufficiale ha spiegato che "nonostante non ci sia ancora la conferma ufficiale, si presume che sia Misty Upham. Al momento non ci sono elementi o informazioni che possano far pensare ad un delitto".