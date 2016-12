20 ottobre 2014 Misty Upham, l'amica Juliette Lewis non crede al suicidio: "Aveva dei nemici" La compagna di set è convinta che la morte sia legata al suo impegno per i Nativi Tweet google 0 Invia ad un amico

13:39 - Si infittisce il mistero sulla morte di Misty Upham, l'attrice di "I segreti di Osage County" e "Django" trovata senza vita lungo un fiume, vicino a Seattle. L'amica e collega Juliette Lewis, infatti, non crede all'ipotesi del suicidio e su Twitter attacca: "Misty aveva denunciato le ingiustizie interne alla comunità dei Nativi. Conosceva i suoi nemici e la polizia deve investigare".

"Prego la polizia di aprire le indagini per omicidio. Dicono che non c'è crimine quando è evidente che c'è" aveva attaccato la Lewis dopo la notizia del ritrovamento del cadavere, rinvenuto il 16 ottobre nella zona a sud di Seattle.



Ma la collega non è l'unica ad avere dei dubbi sulle circostanze della sua morte. In un post pubblicato su Facebook qualche giorno prima del ritrovamento del corpo, infatti, il padre della Upham precisava: "Non ho paura che si suicidi, temo invece che possa esserle successo qualcosa o che qualcuno possa averle fatto del male".