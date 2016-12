26 gennaio 2015 Mister Bean vende la sua McLaren per 11 milioni di euro Il comico inglese Rowan Atkinson si vuole disfare del suo esemplare del 1997, dopo 66mila Km e due incidenti Tweet google 0 Invia ad un amico

12:33 - Colore "dark purple", anno 1997, due incidenti subiti, di cui uno molto grave nel 2011, da cui uscì completamente distrutta e 66mila chilometri percorsi. La McLaren F1 di Rowan Atkinson, meglio noto come Mr.Bean, è in vendita per 8 milioni di sterline (10,7 milioni di euro). Il popolarissimo attore britannico ha deciso di disfarsi del suo esemplare esclusivo dopo ben diciotto anni.

Niente più McLaren F1 per Mister Bean quindi, che ne ha affidato la vendita a Taylor and Crawley, nota società di brokeraggio londinese. La macchina, tirata in serie limitata (è la numero 61 di 64 prodotte) e una delle sportive più rare d'Inghilterra, era stata comprata nuova dal comico inglese, grande appassionato, fuori dal set, di auto e di corse ed è comparsa spesso nei circuiti inglesi e nei raduni. Fu proprio in uno di questi, nel 2011, a Goodwood, che fu coinvolta in un gravissimo incidente. Ci vollero più di 1.200.000 euro per ripararla nell’anteriore e ricostruirla nel posteriore che era peraltro già stato danneggiato nel 2009 dopo un tamponamento. Insomma un'auto con una storia da raccontare, un pedigree unico e un proprietario super celebre, tre ottime ragioni che giustificano un prezzo da capogiro.