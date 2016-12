Mississippi, Morgan Freeman costretto ad un atterraggio di fortuna

Attimi di paura ma nessuna conseguenza per l'attore Morgan Freeman, rimasto illeso dopo un atterraggio imprevisto del suo aereo personale nel Mississippi. Come Freeman, anche gli altri passeggeri non hanno riportato danni. "A volte le cose non vanno come programmato e un pneumatico è scoppiato al decollo, provocando altri problemi", ha detto l'attore, aggiungendo che nessuno ha subito un graffio, mentre la stessa cosa non può dirsi dell'aereo.