Mission Impossible 5, le prime immagini del nuovo capitolo

13:20 - Combattimenti, sparatorie, fughe rocambolesche e un'eroina femminile (Rebecca Ferguson) da far perdere la testa. Nel teaser trailer "Mission Impossible 5: Rogue Nation" (che arriverà in Italia il 19 agosto) Tom Cruise torna a vestire i panni dell'agente Ethan Hunt, che dopo quattro capitoli di successo non sembra sentire la stanchezza. Nel cast anche Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames e Alec Baldwin.

Diretto da Christopher McQuarrie, il nuovo capitolo della serie vede Ethan e il suo team alle prese con una nuova missione impossibile, la più dura finora. Devono eliminare il Sindacato, un'organizzazione criminale ramificata a livello internazionale, addestrata come loro e incaricata di distruggere la IMF (Impossible Mission Force).



Nel film Cruise è protagonista di una scena spericolata, in cui si aggrappa ad un aereo che sta decollando. "Spesso quando sono seduto in aeroplano guardo fuori e penso 'chissà come starebbe stare là fuori sull'ala'. Sono queste le cose a cui penso - ha confessato a USA Today - Nella scena sono io per tutto il tempo, ero in piedi proprio sopra le gomme quando siamo atterrati. E' snervante per tutti gli altri, ma piuttosto entusiasmante per me".



Con un set girovago, che ha toccato il Marocco, Vienna e Londr, la vera 'mission impossible' per il cast e la troupe è stato girarlo nei tempi stabiliti: "Era estenuante, c'era sempre del lavoro da fare. Sembrava sempre che non ci fossero abbastanza ora per fare tutto".

Tom Cruise in gran forma per 'Mission Impossible 5' Il trailer del film per Tgcom24.