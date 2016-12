1 aprile 2016 Miss Simpatia contro Moreno: "Mi ha aggredita"

Non c'è solo Fedez a sollevare polveroni nel panorama rap italiano. Al centro della polemica questa volta ci sono Moreno e Miss Simpatia, al secolo Sandra Piacentini, che si sono reciprocamente accusati per colpa di una violenta litigata avvenuta su un volo per Madrid, partito dal Messico. La rapper ha pubblicato su Facebook la denuncia depositata alla polizia spagnola, mentre l'ex allievo di "Amici" è passato alle vie legali.

Miss Simpatia contro Moreno: "Mi ha aggredita" 1 di 7 Tgcom24 Tgcom24 Miss Simpatia contro Moreno: "Mi ha aggredita" 2 di 7 Facebook Facebook Miss Simpatia contro Moreno: "Mi ha aggredita" 3 di 7 Facebook Facebook Miss Simpatia contro Moreno: "Mi ha aggredita" 4 di 7 Facebook Facebook Miss Simpatia contro Moreno: "Mi ha aggredita" 5 di 7 Facebook Facebook Miss Simpatia contro Moreno: "Mi ha aggredita" 6 di 7 Facebook Facebook Miss Simpatia contro Moreno: "Mi ha aggredita" 7 di 7 Facebook Facebook Miss Simpatia contro Moreno: "Mi ha aggredita" leggi dopo slideshow "Si, è vero, io e la Signora Piacentini siamo partiti per il Messico insieme e, al ritorno, durante lo scalo a Madrid, abbiamo litigato. Dopo avermi offeso pesantemente, la Signora Piacentini mi ha spinto, io mi sono aggrappato a lei e le ho afferrato una mano per non cadere" si legge sui social di Moreno "I toni della discussione hanno attirato l'attenzione della polizia aeroportuale: siamo stati fermati e interrogati entrambi. Ho appreso solo dopo che era stata sporta una denuncia contro di me".