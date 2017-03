" Trovo Te " è il nuovo disco di Mirta , la cantautrice sciamana che usa l'arte del canto per comunicare e per curare. E che delizia i fan con un body painting tutto d'oro nel nuovo video del singolo " Aquile di Sabbia " che Tgcom24 offre in esclusiva. L'album esce il 31 marzo e l'artista racconta: "Sono una donna esploratrice. Amo esprimermi attraverso la musica, il teatro, la danza e amo viaggiare".

"Da due anni vivo tra Milano e Recife, in Brasile - prosegue - e nella vita ho solo una certezza: sono in continua trasformazione e non posso fare a meno di essere creativa. L’ignoto e l’avventura mi attraggono, e quando la vita mi offre un’opportunità, la colgo al volo senza troppo pensare alle conseguenze". Mirta concepisce le note come veicolo per comunicare ed entrare in contatto con l’altro.

Finora ha declinato questa propensione attraverso il suo progetto "Voce Autentica" dove aiuta le persone a raggiungere il benessere attraverso la voce e meditazioni cantate. Questo percorso, dove Mirta ricopre il ruolo di sciamana, continua attraverso le canzoni del suo disco d’esordio...