Miriam Masala, una canzone per chiudere una porta sul passato

10:12 - Si intitola "Amore senza fine" il secondo estratto dall'Ep di Miriam Masala "Ancora un po'", pubblicato dopo la partecipazione del 2014 di Miriam ad "Amici". La canzone è stata scritta da Matteo Becucci, vincitore della seconda edizione di "X Factor". "Lavorare con lui è stato come una manna dal cielo - dice lei -, ha trasformato in canzone una storia reale della mia vita aiutandomi a chiudere quella porta per sempre". Tgcom24 vi presennta il video.

Il video pone la lente d'ingrandimento sul messaggio legato a questo nuovo brano. "So che sembrerà strano – ammette Miriam - a prima vista video e canzone non sembrerebbero collegati tra loro. Eppure un filo logico, un sottilissimo ma indistruttibile fil rouge c'è, eccome. La canzone, infatti, parla delle persone che cercano disperatamente la storia perfetta, per poi rendersi conto che la bellezza sta proprio nell'imperfezione. Senza mai dimenticare che, in fondo, la cosiddetta perfezione annoia. E così, insieme al regista e alla mia casa discografica, ho immaginato nel video questa fabbrica dove viene creato l'amore in scatola, pronto all'uso".