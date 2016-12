Miriam Masala, dopo "Amici" la sua strada riparte da... Jovanotti

Ritorna Miriam Masala, cantante che si è fatta notare ad "Amici" nel 2013. Il suo nuovo singolo è una personalissima rivisitazione di "Le tasche piene di sassi", celebre canzone di Jovanotti. "Questo brano è per me 'La' canzone - dice lei -. Un brano di per sè già emotivamente importante, a cui si aggiunge una carica maggiore perché proprio grazie a questa canzone ho iniziato un percorso che mi ha portato dove sono ora, a un passo dai miei sogni".