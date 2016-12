23 marzo 2015 Miranda Kerr e Orlando Bloom risvegliano la passione a letto dopo la separazione Una fonte assicura alla rivista statunitense "Ok! Magazine" che tra i due le scintille a letto non si sono mai spente Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:48 - Nonostante si siano separati da tempo, pare che Miranda Kerr e Orlando Bloom non riescano a stare lontani e appena si incontrano tra loro esplode subito la passione. I soliti beninformati hanno infatti spifferato alla rivista statunitense "Ok! Magazine" che tra i due le scintille a letto non si sono mai spente. Intanto a Hollywood voci sempre più insistenti assicurano che l'ex angelo di Victoria Secret stia flirtando con Tom Cruise. Sarà vero?

La Kerr e Bloom hanno un figlio di 4 anni e si sono detti addio circa due anni fa dopo il matrimonio nel 2010. E pare che ora i loro rapporti siano molto intimi, da "friends with benefits". Le due star di Hollywood se ne guardano bene dal confermare i rumors, ma i fan sperano in un ritorno di fiamma. Con buona pace di Cruise.