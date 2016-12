Mina: "Io in radio? Ne stiamo parlando"

13:12 - La grande Mina si è ritirata dalle scene nel 1978 e da allora è solo la sua voce, attraverso la pubblicazione di numerosi album, a tenere compagnia i suoi fan. Ma forse potrebbe accadere un colpo di scena. Un lettore di Vanity Fair scrive alla Tigre di Cremona e le chiede se pensa alla radio. La risposta ha spiazzato: "Ne stiamo parlando, pensa".

"Non so cosa giri in radio. Non la ascolto mai. - specifica poi la cantante nella sua Posta sul settimanale - Io sono rimasta alle vecchie trasmissioni che erano veri e propri show. Piuttosto belli e articolati. Domani mi compro una radiolina e vedo di farmene un'idea". Nel caso in cui il progetto di concretizzasse quale sarà il network che ospiterà una delle voci più belle del nostro Paese? La battaglia è aperta.