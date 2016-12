Mimmo Locasciulli: "Da De Gregori a Ligabue, festeggio 40 di carriera con gli amici"

L’album è stato anticipato dal singolo "Confusi in un playback", brano interpretato originariamente da Locasciulli e Ruggeri e oggi rivisitato in coppia con Ligabue. Ma nel lavoro ci sono anche Alex Britti, Andrea Mirò, Alessandro Haber & Stefano Delacroix, Gigliola Cinquetti e ‘Nduccio. Una vera festa tra amici... In realtà il disco doveva essere tutt'altra cosa. I miei fan mi avevano chiesto un disco "esclusivo", a tiratura limitata, da ordinare via internet con ogni copia personalizzata. Ma l'operazione, per quanto bella, rischiava di essere in perdita. L'unico modo era quello di lavorare su canzoni di cui avevo già la proprietà. Ho fatto una prima cernita di 60 pezzi dai quali poi sono sceso a 25. E l'idea di coinvolgere altri artisti quando ti è venuta? Quando il mio manager della Svizzera tedesca mi ha fatto notare che mi avvicinavo ai 40 anni di carriera. L'idea di festeggiare mi piaceva, ma i compleanni si fanno con gli amici. E quindi ho pensato di chiamare quelli più cari. Con tutti è bastata una telefonata e nessuno si è tirato indietro. In 40 anni di carriera i cambiamenti sono stati davvero piccoli? L'aggettivo piccolo è appropriato per alcune cose, per altre è ironico. Sulle mie canzoni, eccetto un paio, gli aggiustamenti sono piccoli, non le ho stravolte. Ho dato una rinfrescata, un peccato veniale quello di riattualizzare l'abito, il colore delle canzoni. E' invece inadeguato per quallo che riguarda i cambiamenti della nostra vita quotidiana. Intorno a noi è cambiato tutto... Siamo cresciuti pensando che la guerra fosse qualcosa lontano da noi e adesso ce l'abbiamo in casa. La tecnologia ci fa andare più veloce, è cambiata la comunicazione. Ma sono cambiate anche cose più intime: la facilità con la quale si dimentica l'educazione, con cui si abbraccia la prepotenza e l'arroganza, la facilità con cui ci si dimentica della cultura. La cultura è alla base di tutto: dove non c'è cultura c'è il brutto, dove c'è il brutto c'è l'ignoranza. E dove c'è ignoranza c'è il marcio, la delinquenza.

E la musica in tutto questo?

E' cambiata anche lei. Io sono nato con i Beatles, Woodstock, Dylan... E poi sono arrivati i Sex Pistols, Tom Waits. E oggi ci sono i talent...



Che mi pare di capire non ti piacciano...

Io penso soprattutto a quelli che non vincono, carne da macello bruciata per sempre. E anche quelli che vincono sono bravissimi cantanti ma non c'è più chi scrive. I talent non tirano fuori degli artisti ma degli idoli. Che come tali sono destinati a durare poco. C'è una differenza tra l'artista e il famoso.



Secondo te i ragazzi puntano a diventare subito celebri e non pensano al lato artistico?

I ragazzi non sono gli imputati ma le vittime di una visione distorta dell'industria discografica. Parte della colpa ce l'hanno i produttori interni alla case discografiche o lo strapotere di alcune trasmissioni tv. Ma è l'industra che spinge a un consumo onnivoro. E' un mercato che bada più alla quantità che non alla qualità.



Un panorama senza speranza...

Non è tutto da buttare. Il ricambio è molto lento e difficile ma conosco anche persone giovani che hanno un approccio alla musica come lo intendevamo anni fa. Di bravi ce ne sono, ma sono visti come mosche bianche. Giusto per fare qualche nome penso Mannarino, Dente, Iosonouncane, Colpesce. Sono realtà che non appartengono alla discografia di prima fascia. Peccato perché meritano di più.



E tu con la discografia che rapporto hai avuto?

In una parola? Pessimo! Alcune volte, soprattutto agli inizi, non mi prendevano in moltissima considerazione perché da una parte pensavano che in quanto medico non avessi molto tempo per fare canzoni. Dall'altra questa mia professione ha sempre dato un po' fastidio perché mi rendeva libero. Il mio lavoro di medico infatti ha fatto sì che io non avessi bisogno della musica per il pane. E quindi ho potuto dire tante volte di no e di contro fare cose che non mi avrebbero mai fatto fare.



Rapporti pessimi con la discografia ma ottimi con molti colleghi...

Non riesco a considerarli colleghi ma piuttosto amici. Tutte le mie collaborazioni non nascono da suggerimenti o imposizioni dei direttori artistici. Sono delle meravigliose strette di mano che ci siamo scambiati per stima.



Senza barriera di genere: sei passato dal folkstudio di De Gregori al punk di Ruggeri...

Sono le persone che contano. Con Ruggeri, dopo una prima esperienza in un cantagiro, ci siamo reincontrati in uno studio televisivo dopo un Sanremo. Mi piaceva il suo approccio con la musica. Gli chiesi di farmi da ospite in una serie di concerti che poi sarebbero stati registrati per un live. E siccome avevo scritto la musica di un brano gli chiesi di farci un testo. Ero sicuro avrebbe fatto qualcosa di bello. E infatti ne uscì "Confusi in un playback".



Che questa volta hai invece hai ricantato con Ligabue. Come mai?

E' stato lui a chiedermelo. Inizialmente non avevo nemmeno inserito la canzone nella lista di quelle per l'album. Tra l'altro mi ha fatto piacere lavorare con lui. Non avevamo mai collaborato nonostante ci conoscessimo da trent'anni. Anzi, ti dirò di più: Ligabue l'ho avuto sotto contratto, con opzione. Per un anno l'ho portato a fare provini, con dieci discografici. E non lo ha voluto nessuno. Questo è il livello...