Milky Chance, i loro ricordi del passato nel singolo “Down By The River”

14:51 - Nuovo singolo per il duo tedesco dei Milky Chance. Dopo il clamoroso successo di “Stolen Dance”, brano che raccolto 100 milioni di visualizzazioni su YouTube oltre a essere stato utilizzato in spot e film, adesso arriva “Down By The River”. Tgcom24 vi offre il video in anteprima esclusiva.

Il video rappresenta la nuova maturità di Clemens e Philip che, mentre camminano in una foresta, vengono assaliti dai ricordi del passato. I bambini che li prendono in giro sono lo spettro di un’infanzia che deve essere lasciata alle spalle e che sfuma in un falò finale dove i due protagonisti bruciano definitivamente le loro memorie per concentrarsi sul futuro.



La pagina Facebook dei Milky Chance ha oltre 500 mila fan il duo è stato scelto per suonare al Coachella Festival in California nella primavera 2015, uno dei più importanti eventi musicali del mondo. Attualmente sono in tour in Australia e in Europa dove stanno registrando sold out nei migliori club.