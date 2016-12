29 aprile 2015 Miley Cyrus tra topless e maialino, bacia tutti e molla Patrick Schwarzenegger Su Instagram la popstar continua a provocare con scatti trasgressivi, ma la sua storia d'amore è al capolinea Tweet google 0 Invia ad un amico

12:40 - In topless, mentre bacia un maialino o fuma marijuana, in coppia con l'amica Cara Delevigne o con smorfie dispettose di qualche anno fa. Miley Cyrus è davvero una bambina cattiva. Su Instagram l'ex star della Disney posta continuamente scatti provocatori. I maligni però assicurano che è solo un modo per distrarsi dalla recente delusione d'amore, pare infatti che la liaison con Patrick Schwarzenegger sia già finita.

Dopo cinque mesi, la coppia formata da Miley e Patrick non si fa più fotografare insieme. E pensare che la Cyrus lo aveva definito il "miglior fidanzato di sempre". Per consolarsi la popstar ha cominciato a baciare tutti: dal cane alle amiche. Da quando ha smesso i panni di Hannah Montana la cantante ha svoltato mostrando la sua vera immagine e puntando tutto sulla trasgressione. Ma stavolta la carriera non c'entra: secondo i soliti beninformati, è la delusione d'amore a scottare.