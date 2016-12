10 marzo 2015 Miley Cyrus, su Instagram un assaggio della nuova canzone? La popstar ha pubblicato un breve video in cui la si vede in studio di registrazione alle prese con parole e musica che sembrano essere inedite Tweet google 0 Invia ad un amico

15:31 - Miley Cyrus in studio per registrare un nuovo brano? A giudicare da un video postato dalla cantante su Instagram, si direbbe proprio di sì. Nella breve registrazione la popstar canta “Why do people only show forgiveness, when they wanna sound cool in a song?”. Parole e melodia sembrano inedite e i sospetti aumentano se si aggiunge che l'ex Hannah Montana commenta il video scrivendo “studioooooooooooooo” e tagga amici e collaboratori.

studioooooooooooooo @waynecoyne5 @katyweaver @cheythom @vijatm #turnted Un video pubblicato da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 8 Mar 2015 alle ore 12:22 PDT

Una delle persone taggate nel video è Wayne Coney, frontman dei The Flaming Lips, inseparabile amico della Cyrus e suo stretto collaboratore. Proprio dal profilo Instagram del cantante arrivano altri indizi. Anche Coney ha pubblicato, infatti, un video in cui lo si vede in studio intento ad ascoltare una traccia cantata dalla Cyrus. Che si tratti della voce della popstar non vi è dubbio, visto che lo stesso Coney commenta la breve registrazione con la frase “Con Miley Cyrus, alle 4 del mattino... Buone vibrazioni”. Insomma pare proprio che la cantante si stia dando da fare per comporre nuova musica e da buona regina dei social ha voluto condividere subito i frutti del suo lavoro con i fan.